Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Источник: пресс-служба ГБР

И.о. директора ГБР Алексея Сухачова: "Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда".

Детали: По информации ведомства, "председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный емц в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесении записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесение его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ".

Отмечается, что таким образом Тупицкий возможно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины по ч.2 ст.197-1 и ч.1 ст.111 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Журналисты выяснили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Тупицкий прокомментировал информацию о незадекларированной им земле в оккупированном Россией Крыму, заявив, что готов нести ответственность за допущенные ошибки.

При этом КС вынес скандальное решение, которое практически перечеркивает антикоррупционную реформу: отменил электронное декларирование, уголовную статью о незаконном обогащении, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.