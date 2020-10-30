Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГБР начали расследовать возможную госизмену главы КС Тупицкого

Пятница, 30 октября 2020, 15:22
В ГБР начали расследовать возможную госизмену главы КС Тупицкого

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Источник: пресс-служба ГБР

И.о. директора ГБР Алексея Сухачова: "Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда".

Детали: По информации ведомства, "председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный емц в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесении записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесение его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ".

Отмечается, что таким образом Тупицкий возможно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины по ч.2 ст.197-1 и ч.1 ст.111 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Журналисты выяснили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Тупицкий прокомментировал информацию о незадекларированной им земле в оккупированном Россией Крыму, заявив, что готов нести ответственность за допущенные ошибки.

При этом КС вынес скандальное решение, которое практически перечеркивает антикоррупционную реформу: отменил электронное декларирование, уголовную статью о незаконном обогащении, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРКСКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: