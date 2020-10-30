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Водій Land Rover, який збив людей на Майдані, був тверезий

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:01
Водій Land Rover, який збив людей на Майдані, був тверезий

Водій літнього віку, який став винуватцем масштабної ДТП і загибелі двох людей на Майдані Незалежності в Києві, за попередніми даними, був тверезий.

Джерело: відео у Facebook-групі "Київ оперативний", Київська міська прокуратура

Деталі: Проходження алко-тесту водія на Майдані зафіксували на камеру. Драгер показує відсутність алкоголю в крові.

Також у кадрі водій каже по телефону, що втратив свідомість за кермом.

Київська міська прокуратура повідомляє про початок  досудового розслідування за фактом масштабноі ДТП у центрі Києва.

За попередніми даними, водій автомобіля Land Rover, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону площі Майдан Незалежності, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатику протаранив декілька авто.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці, ще четверо отримали травми. На місці події працюють правоохоронці.

65-річний водій буде затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Українська правда

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Теми: ДТП
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