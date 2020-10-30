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Водитель Land Rover, который сбил людей на Майдане, был трезв

Пятница, 30 октября 2020, 17:01
Водитель Land Rover, который сбил людей на Майдане, был трезв

По предварительным данным 65-летний водитель, который стал виновником масштабного ДТП на Майдане Независимости в Киеве и гибели двух человек, был трезв.

Источник: видео в Facebook-группе "Киев оперативный", Киевская городская прокуратура

Детали: Прохождение алко-теста водителем на Майдане зафиксировали на камеру. Драгер показывает отсутствие алкоголя в крови.

Также в кадре водитель говорит по телефону, что потерял сознание за рулем.

Киевская городская прокуратура сообщает о начале досудебного расследования по факту масштабной ДТП в центре Киева.

По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover, потеряв контроль за управлением, выехал на пешеходную зону площади Майдан Независимости, где въехал в толпу людей, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы. На месте происшествия работают правоохранители.

65-летний водитель будет задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Украинская правда

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Темы: ДТП
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