Рекордні пів мільйона людей заразилися COVID за добу
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 23:58
Протягом 30 жовтня у світі захворіли на коронавірус понад 505 тисяч людей.
Джерело: дані Всесвітньої організації охорони здоров'я
Деталі: Найбільше хворих у Європі – понад 258 тисяч, на другому місці американський регіон з понад 152 тисячами.
За останню добу померли понад 7 тисяч хворих на COVID.
Серед країн найбільше випадків захворювання за добу в США (80 384), Індії (48 648), Франції (47 637), Бразилії (28 629) та Італії (26 829).
Найбільше смертей у США (понад тисячу), Індії 563 та Бразилії 510.
Загалом у світі з початку пандемії захворіли майже 45 млн людей.
Нагадаємо: 29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 людей.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українська правда