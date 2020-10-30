Згідно з даними ВООЗ, протягом минулої доби у світі захворіли на коронавірус понад 505 тисяч людей. Це рекорд від початку пандемії.

Джерело: дані Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Найбільше хворих у Європі – понад 258 тисяч, на другому місці американський регіон з понад 152 тисячами.

За останню добу померли понад 7 тисяч хворих на COVID.

Серед країн найбільше випадків захворювання за добу в США (80 384), Індії (48 648), Франції (47 637), Бразилії (28 629) та Італії (26 829).

Найбільше смертей у США (понад тисячу), Індії 563 та Бразилії 510.

Загалом у світі з початку пандемії захворіли майже 45 млн людей.

Нагадаємо: 29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 людей.

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