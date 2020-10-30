ВОЗ сообщила о рекордных полмиллиона заражений COVID в сутки
Согласно данным ВОЗ, в течение прошедших суток во мире заболели коронавирус более 505 тысяч человек. Это рекорд с начала пандемии.
Источник: данные Всемирной организации здравоохранения
Детали: Больше всего заболевших в Европе - более 258 000, на втором месте американский регион с более 152 тысячами.
За последние сутки умерли более 7000 больных COVID.
Среди стран больше всего случаев заболевания за сутки в США (80 384), Индии (48 648), Франции (47 637), Бразилии (28 629) и Италии (26829).
Больше всего смертей в США (более тысячи), Индии 563 и Бразилии 510.
Всего в мире с начала пандемии заболели почти 45 млн человек.
Напомним: 29 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 8312 человек.
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