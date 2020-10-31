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На марш из-за запрета абортов в Варшаве вышли около 100 тысяч человек

Суббота, 31 октября 2020, 03:20
Фото: Karolina Gałecka

Около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.

Источник: пресс-секретарь варшавской мэрии, передает "Укринформ"

Детали: По словам представителя городской власти, посчитать точное количество протестующих было сложно, так как последние собирались в трех разных местах города.

К митингующим также присоединился и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он вместе с демонстрантами колонной пошли к дому лидера партии большинства "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

В поддержку акции на городском Дворце культуры и науки зажгли символ протеста – красную молнию.

 
Pałac Kultury i Nauki

Отмечается, что во время марша были задержаны около 30 футбольных фанатов, которые хотели помешать протестующим.

Читать также: Новый "черный протест": в Польше защищают аборты и независимые суды.

Напомним:

Темы: Польшамитинги


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