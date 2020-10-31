Фейкову "міськраду" намагались створити у Запоріжжі – СБУ
Служба безпеки викрила у Запоріжжі спробу створення фейкової "міської ради" за вступ до якої пропонували гроші.
Джерело: повідомлення СБУ
Дослівно: "Служба безпеки України викрила у Запоріжжі організоване угруповання на спробі створення фейкової "міської ради" для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні".
Деталі: За попередньою версією слідства, учасники угрупування хотіли створити псевдоорган. Для цього вони обрали так званих "голів" і "депутатів" фейкової "міськради". За приєднання до неї обіцяли гроші та оформлення "відповідних посвідчень".
Співробітники вилучили у організаторів та учасників групи документи, печатки, штампи, комп’ютерну техніку та інші предмети із доказами протиправної діяльності. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо:
- У Хмельницькій області намагалися ліквідувати Хмельницьку міськраду та створити замість неї нову.