Фейкову "міськраду" намагались створити у Запоріжжі – СБУ

Служба безпеки викрила у Запоріжжі спробу створення фейкової "міської ради" за вступ до якої пропонували гроші.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила у Запоріжжі організоване угруповання на спробі створення фейкової "міської ради" для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні".

Деталі: За попередньою версією слідства, учасники угрупування хотіли створити псевдоорган. Для цього вони обрали так званих "голів" і "депутатів" фейкової "міськради". За приєднання до неї обіцяли гроші та оформлення "відповідних посвідчень".

Співробітники вилучили у організаторів та учасників групи документи, печатки, штампи, комп’ютерну техніку та інші предмети із доказами протиправної діяльності. Слідчі дії тривають.

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