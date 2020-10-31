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Фейковых "горсовет" пытались создать в Запорожье – СБУ

Суббота, 31 октября 2020, 05:19
Фейковых горсовет пытались создать в Запорожье – СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила в Запорожье попытку создания фейкового "городского совета" за вступление в который предлагали деньги.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье организованную группировку на попытке создания фейковых "городского совета" для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе".

Детали: По предварительной версии следствия, участники группировки хотели создать псевдоорган. Для этого они выбрали так называемых "глав" и "депутатов" фейкового "горсовета". За присоединение к нему обещали деньги и оформления "соответствующих удостоверений".

Сотрудники изъяли у организаторов и участников группы документы, печати, штампы, компьютерная технику и другие предметы из доказательствами противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются.

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: СБУЗапорожье
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