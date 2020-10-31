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Вірменія просить Путіна допомогти у "забезпеченні безпеки"

Субота, 31 жовтня 2020, 08:27
kremlin.ru

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".

Джерело: МЗС Вірменії

Дослівно: "31 жовтня прем'єрміністр РВ Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну, в якому досконально представив ситуацію, що склалася в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею.

У листі, зокрема, були підкреслені обставини перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і їхньої участі в бойових діях проти Нагірного Карабаху.

З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, факти посягань на територію РВ, які вже мали місце, прем'єрміністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією і статті 2 "Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року".

Українська правда
Теми: ВірменіяНагірний КарабахРосіяПутінАзербайджан


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