Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірменія просить Путіна допомогти у "забезпеченні безпеки"

Субота, 31 жовтня 2020, 07:27
Вірменія просить Путіна допомогти у забезпеченні безпеки
kremlin.ru

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".

Джерело: МЗС Вірменії

Дослівно: "31 жовтня прем'єрміністр РВ Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну, в якому досконально представив ситуацію, що склалася в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею.

У листі, зокрема, були підкреслені обставини перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і їхньої участі в бойових діях проти Нагірного Карабаху.

З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, факти посягань на територію РВ, які вже мали місце, прем'єрміністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією і статті 2 "Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ВірменіяНагірний КарабахРосіяПутінАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: