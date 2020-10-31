Армения просит Путина помочь в "обеспечении безопасности"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций для определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для "обеспечения ее безопасности".

Источник: МИД Армении

Дословно: "31 октября премьер-министр РА Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы.

В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года".