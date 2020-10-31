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В Киеве антирекорд случаев коронавируса и 23 смерти

Суббота, 31 октября 2020, 11:39
фото Эльдара Сарахмана, УП

За прошедшие сутки, 30 октября, в Киеве обнаружили рекордный 781 случай коронавируса, 23 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели также 38 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 131, в Днепровском и Соломенском районах – по 100 случаев и в Оболонском районе – 90 случаев.

 

Выздоровели 30 октября 223 человека.

Всего в Киеве уже 37 549 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли 766 киевлян, выздоровели – 12862.

Что предшествовало: В Киеве 29 октября зафиксировали 741 случай коронавирусной болезни, что тоже было антирекордом, умерли 17 больных, госпитализировали 83 пациента, выздоровели за минувшие сутки 234 человека.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


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