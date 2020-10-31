Коронавірус: в Україні завантаженість лікарень наближається до 70%

Завантаженість ліжок в опорних лікарнях першої хвилі для пацієнтів з Covid-19 станом на 31 жовтня склала 67,2%.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: За даними відомства, в жодній з областей показник не знаходиться на необхідному для ослаблення карантину рівні (50%).

Найвищий показник завантаженості ліжок в лікарнях зафіксований на Одещині - 87,3%, а також у Житомирській - 85,9%, і в Полтавській області - 85,4%.

МОЗ констатує, що найменш завантажені лікарні в Тернопільській області - 54,9% зайнятих ліжок, а також в Миколаївській і Херсонській областях - по 55,6%.

Показник захворюваності коронавірусом в середньому по Україні становить 246,4 за 14 днів на 100 тис. населення при нормі в 40. Найвищі показники захворюваності фіксуються в Чернівецькій області - 467,7, у Хмельницькій - 419,3, і Тернопільській області - 338, 7. Найнижчі - у Кіровоградській області 107,9, у Вінницькій 137,0, в Дніпропетровській області - 137,5.

За даними відомства, в Києві завантаженість ліжок в лікарнях становить 69,3%, захворюваність - 254,3.

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Нагадаємо: За минулу добу, 30 жовтня, в Україні виявили рекордні 8752 випадки коронавірусу. Померло від хвороби 155 людей, одужало – 3 902, було госпіталізовано 1190 людей.

