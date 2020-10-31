Коронавирус: в Украине загруженность больниц приближается к 70%

Загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с Covid-19 по состоянию на 31 октября составила 67,2%.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минздрава

Детали: По данным ведомства, ни в одной из областей показатель не находится на необходимом для ослабления карантина уровне (50%).

Самый высокий показатель загруженности коек в больницах зафиксирован на Одесчине – 87,3%, а также в Житомирской – 85,9%, и в Полтавской области – 85,4%.

Минздрав констатирует, что наименее загруженные больницы в Тернопольской области – 54,9% занятых коек, а также в Николаевской и Херсонской областях – по 55,6%.

Показатель заболеваемости коронавирусом в среднем по Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тыс. населения при норме в 40. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Черновицкой области – 467,7, в Хмельницкой – 419,3, и Тернопольской области – 338,7. Самые низкие – в Кировоградской области 107,9, в Винницкой 137,0, в Днепропетровской области – 137,5.

По данным ведомства, в Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине обнаружили рекордные 8752 случая коронавируса. Умерло от болезни 155 человек, выздоровело – 3902, были госпитализированы 1190 человек.