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Білорусь закриває кордон для іноземців

Субота, 31 жовтня 2020, 16:22

Білорусь із 1 листопада припиняє в'їзд для іноземців у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі

Дослівно: "З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь в метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19".

Деталі: Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт Мінськ.

Також воно не поширюється на громадян РФ, які прямують транзитом через територію Білорусі до Росії.

Крім того, не заборонений в'їзд іноземцям, що слідують транзитом через територію Білорусі відповідно до угоди між урядом Білорусі і Кабінетом міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС, який проходить по території Білорусі.

Також існує ще ряд винятків.

Що передувало: 29 жовтня Білорусь тимчасово обмежила в’їзд на свою територію з України, Польщі, Литви і Латвії.

Українська правда
Теми: Білоруськордонкоронавірус


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