Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь закриває кордон для іноземців

Субота, 31 жовтня 2020, 15:22
Білорусь закриває кордон для іноземців

Білорусь із 1 листопада припиняє в'їзд для іноземців у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі

Дослівно: "З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь в метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19".

Деталі: Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт Мінськ.

Також воно не поширюється на громадян РФ, які прямують транзитом через територію Білорусі до Росії.

Крім того, не заборонений в'їзд іноземцям, що слідують транзитом через територію Білорусі відповідно до угоди між урядом Білорусі і Кабінетом міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС, який проходить по території Білорусі.

Також існує ще ряд винятків.

Що передувало: 29 жовтня Білорусь тимчасово обмежила в’їзд на свою територію з України, Польщі, Литви і Латвії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськордонкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: