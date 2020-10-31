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Беларусь закрывает границу для иностранцев

Суббота, 31 октября 2020, 15:22
Беларусь закрывает границу для иностранцев

Беларусь с 1 ноября приостанавливает въезд для иностранцев в связи с распространением коронавируса.

Источник: Государственный пограничный комитет Беларуси

Дословно: "С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19".

Детали: Ограничение не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

Также оно не распространяется на граждан РФ, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию.

Кроме того, не запрещен въезд иностранцам, следующим транзитом через территорию Беларуси в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси.

Также существует еще ряд исключений.

Что предшествовало: 29 октября Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Украинская правда

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Темы: Беларусьграницакоронавирус
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