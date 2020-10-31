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Водна криза у Криму: Аксьонов прокоментував чутки про свою відставку

Субота, 31 жовтня 2020, 17:36
Водна криза у Криму: Аксьонов прокоментував чутки про свою відставку

Керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов відреагував на чутки про свою можливу відставку на тлі серйозних проблем із прісною водою на захопленому Росією українському півострові.

Джерело: Аксьонов, якого цитує Інтерфакс

Деталі: Аксьонов відреагував на поширену в соціальних мережах інформацію про його звільнення і перехід на роботу в Держдуму. Він запевнив, що не має наміру сам подавати у відставку і переїжджати в Москву.

За словами Аксьонова, він пропрацює на своїй посаді стільки, скільки буде потрібно керівництву РФ.

Пряма мова: "Уже відправили (у відставку - УП)? Сьогодні не збирався, колеги, чесно. Не знаю, як далі".

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Нагадаємо: Інформація про те, що Аксьонов може піти у відставку, з'явилася в російських телеграм-каналах в середу. Зокрема, про це писав канал "Чисто для фіксації".

Раніше Сергій Аксьонов заявляв, що поки у Криму не вирішиться проблема з прісною водою, жителі півострова будуть отримувати воду в обмежених кількостях за графіком. При цьому він допустив, що незабаром графік можуть зробити більш жорстким.

Кремлівський куратор захопленого Росією Криму Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримводаокупація
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