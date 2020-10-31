Водный кризис в Крыму: Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

Руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слухи о своей возможной отставке на фоне серьезных проблем с пресной водой на захваченном Россией украинском полуострове.

Источник: Аксенов, которого цитирует Интерфакс

Детали: Аксенов отреагировал на распространенную в социальных сетях информацию о его увольнении и переходе на работу в Госдуму. Он заверил, что не намерен сам подавать в отставку и переезжать в Москву.

По словам Аксенова, он проработает на своем посту столько, сколько будет нужно руководству РФ.

Прямая речь: "Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше".

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Напомним: Информация о том, что Аксенов может уйти в отставку, появилась в российских Телеграм-каналах в среду. В частности, об этом писал канал "Чисто для фиксации".

Ранее Сергей Аксенов заявлял, что пока в Крыму не решится проблема с пресной водой, жители полуострова будут получать воду в ограниченных количествах и по графику. При этом он допустил, что в скором времени график могут дополнительно ужесточить.

Кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Акснов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.