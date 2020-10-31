"Динамо" вириває перемогу у матчі з "Дніпром-1"

Київське "Динамо" у матчі 8 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 2:1 здолало дніпровський "Дніпро-1".

Поєдинок пройшов у суботу 31 жовтня у Києві на НСК "Олімпйський".

Початок гри вийшов рівним для обох команд, а далі здивували гості. На 22-й хвилині в Олександра Назаренка вийшов удар у верхній кут воріт - 1:0.

На 28-й хвилині кияни мали нагоду зрівняти рахунок, але удар Олександра Андрієвського прийшовся вище воріт. На 34-й хвилині Олександр Адамюк ударом головою забиває у власні ворота після подачі з флангу - 1:1.

На 43-й хвилині "Динамо" виходить вперед. Класний удар вийшов у Віктора Циганкова, і м`яч від штанги залетів у ворота - 2:1.

У другому таймі гольових моментів біля обох воріт майже не було. Було багато боротьби, але практично без небезпечних ударів у площину воріт.