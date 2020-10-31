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"Динамо" вырывает победу в матче с "Днепром-1"

Суббота, 31 октября 2020, 20:24
Динамо вырывает победу в матче с Днепром-1

Киевское "Динамо" в матче 8 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 2:1 обыграло Днепровский "Днепр-1".

Поединок прошел в субботу 31 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Начало игры получилось равным для обеих команд, а дальше удивили гости. На 22-й минуте у Александра Назаренко вышел удар в верхний угол ворот - 1:0.

На 28-й минуте киевляне имели возможность сравнять счет, но удар Александра Андриевского пришелся выше ворот. На 34-й минуте Александр Адамюк ударом головой забивает в свои ворота после подачи с фланга - 1: 1.

На 43-й минуте "Динамо" выходит вперед. Классный удар получился у Виктора Цыганкова, и мяч от штанги залетел в ворота - 2:1.

Во втором тайме голевых моментов у обоих ворот почти не было. Было много борьбы, но практически без опасных ударов в створ ворот.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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