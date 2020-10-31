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В Англії поновлюють суворий карантин

Субота, 31 жовтня 2020, 21:03
В Англії поновлюють суворий карантин

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий локдаун на території Англії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Нові обмеження почнуть діяти у четвер, вони покликані зупинити розповсюдження коронавірусу.

За словами Джонсона, ресторани, паби та заклади відпочинку будуть закриті принаймні на чотири тижні, також забороняється робота магазинів, окрім тих, що продають товари першої необхідності.

Людям наказали за можливістю "залишатися вдома". При цьому громадянам буде дозволено виходити зі своїх домівок для навчання, отримання медичної допомоги, для покупки необхідних товарів та для роботи, якщо працювати віддалено неможливо.

Джонсон попередив про заборону на міжнародні поїздки, окрім випадків, коли вони здійснюються з робочою метою.

На відміну від першого локдауну, що діяв в країні у березні, школи, коледжі та університети працюватимуть.

Нагадаємо: у Німеччині напередодні локдауну оновився коронавірусний антирекорд.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіякарантинкоронавірус
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