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В Англии снова вводят строгий карантин

Суббота, 31 октября 2020, 21:03
В Англии снова вводят строгий карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных Covid-19 объявил четырехнедельном локдауне на территории Англии.

Источник: The Guardian

Детали: Новые ограничения начнут действовать в четверг, они призваны остановить распространение коронавируса.

По словам Джонсона, рестораны, пабы и учреждения отдыха будут закрыты по крайней мере на четыре недели, также запрещается работа магазинов, кроме тех, что продают товары первой необходимости.

Людям приказали по возможности "оставаться дома". При этом гражданам будет разрешено выходить из своих домов для обучения, получения медицинской помощи, для покупки необходимых товаров и для работы, если работать удаленно невозможно.

Джонсон предупредил о запрете на международные поездки, кроме случаев, когда они осуществляются с рабочей целью.

В отличие от первого локдауна, которій действовал в стране в марте, школы, колледжи и университеты будут работать.

Напомним: в Германии накануне локдауна обновился коронавирусный антирекорд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиякарантинкоронавирус
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