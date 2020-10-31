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Очільник Закарпатської ОДА наполягає на посиленні карантину в Ужгороді

Субота, 31 жовтня 2020, 21:42
Очільник Закарпатської ОДА наполягає на посиленні карантину в Ужгороді

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров наполягає на посиленні карантинних обмежень в Ужгороді через збільшення хворих на Covid-19 у місті.

Джерело: сайт Закарпатської ОДА, заява Петрова

Деталі: За словами голови Закарпатської облдержадміністрації, в Ужгороді склалася критична ситуація, міські лікарні вже заповнені важкими хворими, тому заражених коронавірусом пацієнтів вимушені направляти в сусідні міста.

В ОДА очікують, що з особистої ініціативи міського голови Ужгорода Богдана Андріїва протягом кількох днів на позачерговому засіданні державної комісії ТЕБ та НС буде дозволено роботу муніципального транспорту, закладів освіти, торгівлі в умовах червоної зони. Після цього вже міська комісія ТЕБ та НС зможе вирішувати, які додаткові обмеження запроваджувати в Ужгороді.

Пряма мова: "Ситуація критична і я дуже сподіваюся, що це усвідомлюють в Ужгородській міській раді. Сподіваюся, мене запросять на міську комісію ТЕБ та НС, де я висловлю таку свою позицію."

Нагадаємо:

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила в Україні зони небезпеки через показники захворюваності на коронавірус. З 2 листопада (понеділок) в країні почне діяти нове епідемічне зонування.

Згідного оновленого зонування, до "червоної" зони потрапили, зокрема, міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

Українська правда

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Теми: УжгородЗакарпаття
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