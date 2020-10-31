Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Закарпатской ОГА настаивает на ужесточении карантина в Ужгороде

Суббота, 31 октября 2020, 21:42
Глава Закарпатской ОГА настаивает на ужесточении карантина в Ужгороде

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров настаивает на усилении карантинных ограничений в Ужгороде из-за увеличения больных Covid-19 в городе.

Источник: сайт Закарпатской ОГА, заявление Петрова

Детали: По словам председателя Закарпатской облгосадминистрации, в Ужгороде сложилась критическая ситуация, городские больницы уже заполнены тяжелыми больными, поэтому зараженных коронавирусом пациентов уже вынуждены отправлять в соседние города.

По его словам, в ОГА ожидают, что по личной инициативе мэра Ужгорода Богдана Андриива в течение нескольких дней на внеочередном заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет разрешена работа муниципального транспорта, учреждений образования, торговли в условиях красной зоны. После этого уже городская комиссия ТЭБ и ЧС сможет решать, какие дополнительные ограничения вводить в Ужгороде.

Прямая речь: "Ситуация критическая и я очень надеюсь, что это осознают в Ужгородском городском совете. Надеюсь, меня пригласят на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где я выскажу такую ​​свою позицию".

Напомним:

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом. Со 2 ноября (понедельник) в стране начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Согласного обновленного зонирования, в "красную" зону попали, в частности, города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УжгородЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Ужгород
В Ужгороде суд забрал загранпаспорт у отца УПЦ МП, который оскорблял ПЦУ
В Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета
От Перестройки до войны. Как венгр Юрий Руснак 35 лет назад открыл в Ужгороде кафе-музей и объединяет украинцев
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: