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Глава Закарпатской ОГА настаивает на ужесточении карантина в Ужгороде

Суббота, 31 октября 2020, 22:42

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров настаивает на усилении карантинных ограничений в Ужгороде из-за увеличения больных Covid-19 в городе.

Источник: сайт Закарпатской ОГА, заявление Петрова

Детали: По словам председателя Закарпатской облгосадминистрации, в Ужгороде сложилась критическая ситуация, городские больницы уже заполнены тяжелыми больными, поэтому зараженных коронавирусом пациентов уже вынуждены отправлять в соседние города.

По его словам, в ОГА ожидают, что по личной инициативе мэра Ужгорода Богдана Андриива в течение нескольких дней на внеочередном заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет разрешена работа муниципального транспорта, учреждений образования, торговли в условиях красной зоны. После этого уже городская комиссия ТЭБ и ЧС сможет решать, какие дополнительные ограничения вводить в Ужгороде.

Прямая речь: "Ситуация критическая и я очень надеюсь, что это осознают в Ужгородском городском совете. Надеюсь, меня пригласят на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где я выскажу такую ​​свою позицию".

Напомним:

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом. Со 2 ноября (понедельник) в стране начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Согласного обновленного зонирования, в "красную" зону попали, в частности, города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

Украинская правда
Темы: УжгородЗакарпатье


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