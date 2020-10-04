Пєсков: Росія введе своїх миротворців у Нагірний Карабах тільки за згоди Азербайджану і Вірменії
Неділя, 4 жовтня 2020, 01:56
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення російських миротворців у Нагірний Карабах можливе тільки за умови згоди Азербайджану і Вірменії.
Джерело: РБК
Пряма мова: "Миротворці можуть входити тільки за згодою двох сторін".
Що було раніше: Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, відповідаючи на питання журналіста Al Jazeera про те, чи хотів би він бачити російських миротворців в Карабасі, сказав, що такі питання "можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках Мінської групи ОБСЄ".
Довідка: Співголовами Мінської групи (The OSCE Minsk Group) є Росія, Франція і США. Крім них до складу Мінської групи входять Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, а також Вірменія та Азербайджан.
Нагадаємо:
- З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
- У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.