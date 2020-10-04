Вибори до ВР на 208 окрузі: ЦВК зареєструвала дружину загиблого депутата

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати на проміжних виборах за округом №208 у Чернігівській області Людмилу Давиденко.

Джерело: пресслужба ЦВК, Людмила Давиденко в Facebook

Дослівно: "На виконання рішення Верховного Суду комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України, який балотується в ОВО № 208 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року Людмилу Давиденко.

Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування".

Деталі: У ЦВК зазначили, що таким чином на проміжних виборах народного депутата в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів.

На сторінці Людмили Давиденко в Facebook йдеться, що вона є дружиною колишнього народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням в голову у Києві 23 травня.

Що передувало: 3-го жовтня поліція повідомила, що на 208 окрузі в Чернігівській області в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.

Передісторія: