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Вибори до ВР на 208 окрузі: ЦВК зареєструвала дружину загиблого депутата

Неділя, 4 жовтня 2020, 19:13
Вибори до ВР на 208 окрузі: ЦВК зареєструвала дружину загиблого депутата

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати на проміжних виборах за округом №208 у Чернігівській області Людмилу Давиденко.

Джерело: пресслужба ЦВК, Людмила Давиденко в Facebook

Дослівно: "На виконання рішення Верховного Суду комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України, який балотується в ОВО № 208 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року Людмилу Давиденко.

Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування".

Деталі: У ЦВК зазначили, що таким чином на проміжних виборах народного депутата в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів.

На сторінці Людмили Давиденко в Facebook йдеться, що вона є дружиною колишнього народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням в голову у Києві 23 травня.  

Що передувало: 3-го жовтня поліція повідомила, що на 208 окрузі в Чернігівській області в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.

Передісторія:

  • Парламентські вибори в 208-му окрузі відбудуться паралельно із місцевими 25-го жовтня.
  • У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра" і був обраний по 208-му округу.
  • Раніше ЦВК зареєстровала 13 кандидатів у народні депутати в цьому окрузі: Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Ігора Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка та Михайла Цісельського.

Українська правда

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Теми: вибориЦВКЧернігівська областьВерховна Рада
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