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На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:21
ДСНС

На Луганщині через підпал виникла чергова потужна пожежа, детонують боєприпаси.

Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook  ·

Дослівно: "Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема.

Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси".

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, постраждали 17.
  • 2 жовтня прем’єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, що масштабні пожежі на Луганщині локалізовано. 

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська область


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