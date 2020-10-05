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Нагірний Карабах: між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:59

Азербайджан заявив, що вранці 5 жовтня Вірменія випустила по його території ракету. Вірменія, у свою чергу, стверджує, що це Азербайджан почав широкомасштабний наступ.

Джерело: "Азертадж" і "Арменпресс"

Деталі: За інформацією "Азертадж" з посиланням на Міноборони Азербайджану, в понеділок вранці технічні засоби радіолокаційних систем сил ППО Азербайджану зафіксували пуск ракети, випущеної з Азербайджану зі стартових позицій у Джермукському, Гафанському і Бердському районах Вірменії.

Повідомляється, що вже кілька днів противник, "притиснутий по всьому фронту", систематично завдає ракетних ударів з території Вірменії по густонаселених районах Азербайджану і цивільній інфраструктурі на території Азербайджану.

Водночас, як повідомляє "Азертадж", Міноборони Вірменії заперечує факт обстрілу території Азербайджану з боку Вірменії і заявляє, що він вівся з окупованих територій.

У Міноборони Азербайджану заявили, що "такі безвідповідальні і злочинні дії Вірменії цілеспрямовано змушують Азербайджан на заходи у відповідь".

Міністерство оборони Азербайджану представило відео, яке нібито підтверджує пуск ракет з території Вірменії.

Водночас, "Арменпресс" із посиланням на Міноборони Вірменії повідомляє, що "вранці противник почав широкомасштабний наступ на південному напрямку. Наші війська ведуть запеклі бої, відкидаючи противника назад. У той же час Збройні сили Азербайджану почали інтенсивно обстрілювати і Степанакерт. Наразі робляться уточнення щодо постраждалих".

Згідно з повідомленням, в цілому на фронті вночі було відносно спокійно, на деяких ділянках перестрілка зберігалася, проте рано вранці все стало загострюватися.

У Міноборони назвали "поширюваною азербайджанською стороною дезінформацією" заяви, що нібито з деяких районів Вірменії обстрілюють азербайджанські цілі і що відеозапис з нібито доказом обстрілу нічого не підтверджує.

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанАрменіявійна


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