Син прем'єра Вірменії Пашиняна записався добровольцем в армію
Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:30
Син прем'єр-міністр Вірменії Ніколи Пашиняна Ашот записався добровольцем в армію для участі в великомасштабних військових діях в зоні карабаського конфлікту.
Джерело: Ашот Пашинян повідомив в Facebook, якого цитують ЗМІ Вірменії
Дослівно: "Я щойно записався добровольцем в Центральному військкоматі. Шановні товариші по службі, настала наша черга служить батьківщині ".
Деталі: Він опублікував фотографію з військкомату, на якій видно, як він уже в формі записується в ряди добровольців.
ЗМІ повідомляють, що Пашинян демобілізувався влітку 2020 року.
Нагадаємо:
- З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахомтривають інтенсивні бойові дії.
- У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.
Українська правда