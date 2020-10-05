Син прем'єра Вірменії Пашиняна записався добровольцем в армію

Син прем'єр-міністр Вірменії Ніколи Пашиняна Ашот записався добровольцем в армію для участі в великомасштабних військових діях в зоні карабаського конфлікту.

Джерело: Ашот Пашинян повідомив в Facebook, якого цитують ЗМІ Вірменії

Дослівно: "Я щойно записався добровольцем в Центральному військкоматі. Шановні товариші по службі, настала наша черга служить батьківщині ".

Деталі: Він опублікував фотографію з військкомату, на якій видно, як він уже в формі записується в ряди добровольців.

ЗМІ повідомляють, що Пашинян демобілізувався влітку 2020 року.

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