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Син прем'єра Вірменії Пашиняна записався добровольцем в армію

Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:30

Син прем'єр-міністр Вірменії Ніколи Пашиняна Ашот записався добровольцем в армію для участі в великомасштабних військових діях в зоні карабаського конфлікту.

Джерело: Ашот Пашинян повідомив в Facebook, якого цитують ЗМІ Вірменії

Дослівно: "Я щойно записався добровольцем в Центральному військкоматі. Шановні товариші по службі, настала наша черга служить батьківщині ".

Деталі: Він опублікував фотографію з військкомату, на якій видно, як він уже в формі записується в ряди добровольців.

ЗМІ повідомляють, що Пашинян демобілізувався влітку 2020 року.

Нагадаємо:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахомтривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахАзербайджанВірменіявійна


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