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Журналістам спростили доступ в Раду після того, як та пішла на карантин

Понеділок, 5 жовтня 2020, 18:26

Спікер Дмитро Разумков пом'якшив обмеження доступу ЗМІ до будівлі Верховної Ради, хоча парламент на місяць припинив засідання через сплеск коронавірусу.

Джерело: пресслужба ВР у Facebook

Деталі: Тепер в адміністративній будівлі Ради дозволяється присутність представників засобів масової інформації в такій кількості:

- до 120 осіб у прес-центрі на третьому поверсі;

- до 30 осіб у ложі преси балкону зали засідань;

- від телевізійних каналів — не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств — до 2 осіб, від інших видань — по 1 особі.

У повідомленні зазначається, що допуск до будівлі здійснюється через перший під’їзд у порядку черги за наявності постійної картки акредитації та разових додаткових перепусток, які видаватимуться на вході до будівлі, та мають бути повернені на цей пост після закінчення робочого дня.

Допуск операторів/фотокореспондентів із професійним обладнанням до ложі преси відбуватиметься також у порядку черги.

У ВР попереджують, що попередні додаткові картки є недійсними.

Нагадаємо: 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів. Очікується, що депутати у жовтні засідатимуть у сесійній залі лише 20 жовтня, решту днів – у комітетах.

Ще на початку карантину Разумков обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів та їх помічників.

Українська правда
Теми: Верховна РадаЗМІ


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