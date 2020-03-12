Разумков закрив доступ журналістам у кулуари Ради через коронавірус

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Четвер, 12 березня 2020, 19:50

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Згідно з документом, Разумков вимагає:

  1. Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до будівель парламенту усіх, крім нардепів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів.
  2. Головам комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій проводити засідання цих органів парламенту виключно в адміністративних будинках Ради.
  3. Встановити, що посадові особи, науковці, експерти, фахівці-практики чи представники громадськості, запрошені на засідання комітетів Ради, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, беруть участь у таких засіданнях у режимі відеоконференції, без допуску до приміщень парламенту.
  4. Головам комітетів організувати здійснення заходів щодо підготовки слухань у комітетах з урахуванням цього розпорядження, а також у разі необхідності підготувати пропозиції щодо уточнення дат проведення парламентських слухань у Верховній Раді.
  5. Продовжити опрацювання письмових чи електронних звернень громадян, призупинивши до 3 квітня особистий прийом громадян нардепами в адміністративних будинках парламенту.
  6. Скасувати на період до 3 квітня службові відрядження в межах України працівників Ради.
  7. Від нардепів здійснювати на період карантину міжнародні контакти за допомогою електронних засобів комунікації.
  8. Рекомендувати народним депутатам обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян.
  9. На часткове виключення з пункту 1 дозволити присутність у Раді журналістів виключно в прес-центрі на третьому поверсі будівлі парламенту.

Разумков сам контролюватиме виконання цього розпорядження.

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Передісторія:

  • 11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.
  • Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей. 

Українська правда
Теми: Верховна Рада Разумков Дмитро коронавірус карантин


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