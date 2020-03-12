Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Згідно з документом, Разумков вимагає:

Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до будівель парламенту усіх, крім нардепів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів. Головам комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій проводити засідання цих органів парламенту виключно в адміністративних будинках Ради. Встановити, що посадові особи, науковці, експерти, фахівці-практики чи представники громадськості, запрошені на засідання комітетів Ради, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, беруть участь у таких засіданнях у режимі відеоконференції, без допуску до приміщень парламенту. Головам комітетів організувати здійснення заходів щодо підготовки слухань у комітетах з урахуванням цього розпорядження, а також у разі необхідності підготувати пропозиції щодо уточнення дат проведення парламентських слухань у Верховній Раді. Продовжити опрацювання письмових чи електронних звернень громадян, призупинивши до 3 квітня особистий прийом громадян нардепами в адміністративних будинках парламенту. Скасувати на період до 3 квітня службові відрядження в межах України працівників Ради. Від нардепів здійснювати на період карантину міжнародні контакти за допомогою електронних засобів комунікації. Рекомендувати народним депутатам обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян. На часткове виключення з пункту 1 дозволити присутність у Раді журналістів виключно в прес-центрі на третьому поверсі будівлі парламенту.

Разумков сам контролюватиме виконання цього розпорядження.

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