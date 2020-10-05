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Азербайджан взяв під контроль три села в Нагірному Карабасі – президент

Понеділок, 5 жовтня 2020, 20:19
Азербайджан взяв під контроль три села в Нагірному Карабасі – президент

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і ряд стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.

Джерело: Алієв в Twitter

Дослівно: "Азербайджанська армія звільнила села Шихан Агалил, Сариджали, Мазра Джебраїльськкого району і кілька стратегічних висот на різних напрямках.

Успішна операція нашої героїчної армії триває. Карабах - це Азербайджан! ".

Нагадаємо:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахомтривають інтенсивні бойові дії.
  • Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчиненого з території Вірменії, але в Єревані це спростували. Про здійснення обстрілу заявив Нагорний Карабах.

Українська правда

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Теми: Нагірний КарабахАзербайджанАлієвВірменія
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