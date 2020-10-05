Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ пропонуватиме посилити карантин при заповненні лікарень на 60% – Степанов

Понеділок, 5 жовтня 2020, 23:33
МОЗ пропонуватиме посилити карантин при заповненні лікарень на 60% – Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що при заповненні ліжок в лікарнях на понад 60% хворими на COVID-19 в Україні пропонуватимуть жорсткішого карантину.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Основним показником є здатність медичної системи надавати допомогу хворим на COVID-19. Загальна кількість ліжок, які відведені на лікування коронавірусу, складає близько 37 тисяч в Україні. В лікарнях перебуває з діагнозом або підозрою на коронавирус 16745 людей.

Якщо ми вийдемо більше ніж на 60%, ми (МОЗ – ред.) пропонуватимемо не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, а вводити жорсткіші обмеження на території всієї країни".

Деталі: Степанов вважає, що робити повний локдаун в Україні не потрібно. Він назвав основними причинами зростання кількості заражень – "легковажність" та "гру в політику".

Нагадаємо:

  • 5 жовтня Степанов заявив, що добовий приріст хворих може сягнути цього тижня 5 тисяч.
  • Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день у нашій країні.

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗСтепановкоронавірускарантинепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МОЗ
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: