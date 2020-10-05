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МОЗ пропонуватиме посилити карантин при заповненні лікарень на 60% – Степанов

Понеділок, 5 жовтня 2020, 23:33

Глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що при заповненні ліжок в лікарнях на понад 60% хворими на COVID-19 в Україні пропонуватимуть жорсткішого карантину.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Основним показником є здатність медичної системи надавати допомогу хворим на COVID-19. Загальна кількість ліжок, які відведені на лікування коронавірусу, складає близько 37 тисяч в Україні. В лікарнях перебуває з діагнозом або підозрою на коронавирус 16745 людей.

Якщо ми вийдемо більше ніж на 60%, ми (МОЗ – ред.) пропонуватимемо не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, а вводити жорсткіші обмеження на території всієї країни".

Деталі: Степанов вважає, що робити повний локдаун в Україні не потрібно. Він назвав основними причинами зростання кількості заражень – "легковажність" та "гру в політику".

Нагадаємо:

  • 5 жовтня Степанов заявив, що добовий приріст хворих може сягнути цього тижня 5 тисяч.
  • Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день у нашій країні.

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

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Роман Петренко, УП
Теми: МОЗСтепановкоронавірускарантинепідемія


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