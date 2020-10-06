Президент нагородив медалями загиблий екіпаж Ан-26
Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю "За військову службу Україні" 27 військових, які загинули в катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня.
Джерело: указ глави держави від 6 жовтня
Дослівно: За самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) — молодшого сержанта
Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
Булія Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата
Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) — солдата
Добреліо Дмитра Денисовича (посмертно) — капітана
Донця Дмитра Євгеновича (посмертно) — солдата
Дудлу Артема Михайловича (посмертно) — солдата
Зибюка Костянтина Олеговича (посмертно) — солдата
Золочевського В’ячеслава Віталійовича— солдата
Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) — прапорщика
Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора
Клевця Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
Козаченка Олега Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
Корчовського Романа Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) — солдата
Микитченка Миколая Анатолійовича (посмертно) — сержанта
Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) — солдата
Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) — капітана
Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата
Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата
Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) — старшого солдата
Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
Студінського Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата
Хом’ячука Максима Володимировича (посмертно) — солдата
Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) — солдата
Широчука Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика.
Нагадаємо: 6 жовтня на центральній площі Харкова прощаються із загиблими в авіакатастрофі Ан-26. Рух у центрі міста перекрито.
Передісторія:
- 25 вересня поблизу міста Чугуїв Харківської області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба, вижив лише один курсант.
- Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.
- Слідчі ДБР розглядають 4 версії катастрофи.
- Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 вивчатиме організацію навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил.