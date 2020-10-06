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Президент нагородив медалями загиблий екіпаж Ан-26

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:57
Президент нагородив медалями загиблий екіпаж Ан-26

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 27 військових екіпажу літака Ан-26, який зазнав аварії під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня: 26 із них - посмертно.

Джерело: указ глави держави від 6 жовтня

Дослівно: За самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) — молодшого сержанта

Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

Булія Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата

Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) — солдата

Добреліо Дмитра Денисовича (посмертно) — капітана

Донця Дмитра Євгеновича (посмертно) — солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) — солдата

Зибюка Костянтина Олеговича (посмертно) — солдата

Золочевського В’ячеслава Віталійовича— солдата

Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) — прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора

Клевця Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

Козаченка Олега Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

Корчовського Романа Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) — солдата

Микитченка Миколая Анатолійовича (посмертно) — сержанта

Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) — солдата

Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) — капітана

Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата

Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата

Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) — старшого солдата

Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата

Студінського Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата

Хом’ячука Максима Володимировича (посмертно) — солдата

Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) — солдата

Широчука Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика.

Нагадаємо: 6 жовтня на центральній площі Харкова прощаються із загиблими в авіакатастрофі Ан-26. Рух у центрі міста перекрито.

Передісторія:

  • 25 вересня поблизу міста Чугуїв Харківської області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба, вижив лише один курсант. 
  • Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.
  • Слідчі ДБР розглядають 4 версії катастрофи.
  • Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 вивчатиме організацію навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил.

Українська правда

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Теми: Катастрофа АН26катастрофиавіаЗеленський
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