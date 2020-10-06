ЦВК Киргизстану визнала вибори недійсними

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними підсумки парламентських виборів, які пройшли 4 жовтня та викликали хвилю протестів.

Джерело: "24.kg", "Интерфакс" із посиланням на главу ЦВК Нуржан Шайлдабекову

Пряма мова: "З метою недопущення напруги обстановки в країні прийнято таке рішення. З присутніх на засіданні 11 членів ЦВК усі одностайно підтримали пропозицію".

Деталі: Член комісії Гульнара Джурабаєва сказала "24.kg", що обговорювалося також питання про саморозпуск ЦВК. Вона вважає, що цією виборчою кампанією ЦВК дискредитувала себе, і "тому найкращим і найправильнішим в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень".

Що передувало: Напередодні учасники протестів проти результатів парламентських виборів у Киргизстані машиною протаранили ворота біля парламенту у столиці Бішкеку та увірвались до будівлі.

У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись із результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Повідомляється про щонайменше 16 постраждалих.

Довідка: У виборах в Киргизії 4 жовтня взяли участь 56% з 3,5 млн зареєстрованих виборців. На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.

За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".