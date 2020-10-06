Трамп планує взяти участь у теледебатах 15 жовтня

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус і який увечері 5 жовтня повернувся в свою адміністрацію після лікування у шпиталі, планує брати участь у передвиборчих теледебатах 15 жовтня.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на виборчий штаб Трампа

Дослівно: "У виборчому штабі Трампа повідомили, що президент, який, згідно з опитуваннями, відстає від свого головного суперника Джо Байдена, планує брати участь у теледебатах 15 жовтня".

Деталі: За словами президентського лікаря Шона Конлі, хоч Трамп "ще поки не повністю одужав", але лікарі погодились, що їхні обстеження та "клінічна картина дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом".

Президентський лікар відмовився відповісти на деякі запитання журналістів, зокрема про стан легенів Трампа, пославшись на права конфіденційності пацієнта.

Що було раніше: Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. По прибуттю Трамп одразу зняв захисну маску та пообіцяв повернутися до передвиборчої кампанії, адже президентські вибори у США заплановані на початок листопада.

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