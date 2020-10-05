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"Почуваюся краще, ніж 20 років тому": Трамп заявив, що виписується з лікарні

Понеділок, 5 жовтня 2020, 23:56
Почуваюся краще, ніж 20 років тому: Трамп заявив, що виписується з лікарні

Президент США Дональд Трамп повідомив про точний час виписки з Національного військово-медичному центру імені Волтера Ріда після лікування від COVID-19.

Джерело: Трамп у Twitter; лікар Білого дому Шон Конлі, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Трампа: "Я залишу чудовий Медичний центр імені Волтера Ріда о 6:30 (01:30 6 жовтня за Києвом – ред.). Почуваю себе насправді чудово!

Не бійтеся COVID. Не дозвольте, щоб він домінував у вашому житті. Ми розробили, за адміністрації Трампа, декілька насправді чудових ліків та отримали знання. Я почуваю себе краще, ніж 20 років тому".

Деталі: Лікарі президента підтвердили під час брифінгу, що він продовжує приймати низку препаратів, в тому числі антивірусний препарат ремдезивір, стероїдний препарат дексаметазон та експериментальний коктейль ліків, розроблений компанією "Регенерон".

Пряма мова Конлі: "Хоча він (Трамп) ще поки не повністю одужав, команда та я погодились, що наші обстеження та, що головніше, його клінічна картина, дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом".

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампкоронавірусепідемія
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