"Почуваюся краще, ніж 20 років тому": Трамп заявив, що виписується з лікарні
Президент США Дональд Трамп повідомив про точний час виписки з Національного військово-медичному центру імені Волтера Ріда після лікування від COVID-19.
Джерело: Трамп у Twitter; лікар Білого дому Шон Конлі, якого цитує "Голос Америки"
Пряма мова Трампа: "Я залишу чудовий Медичний центр імені Волтера Ріда о 6:30 (01:30 6 жовтня за Києвом – ред.). Почуваю себе насправді чудово!
Не бійтеся COVID. Не дозвольте, щоб він домінував у вашому житті. Ми розробили, за адміністрації Трампа, декілька насправді чудових ліків та отримали знання. Я почуваю себе краще, ніж 20 років тому".
I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
Деталі: Лікарі президента підтвердили під час брифінгу, що він продовжує приймати низку препаратів, в тому числі антивірусний препарат ремдезивір, стероїдний препарат дексаметазон та експериментальний коктейль ліків, розроблений компанією "Регенерон".
Пряма мова Конлі: "Хоча він (Трамп) ще поки не повністю одужав, команда та я погодились, що наші обстеження та, що головніше, його клінічна картина, дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом".
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.