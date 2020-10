"Почуваюся краще, ніж 20 років тому": Трамп заявив, що виписується з лікарні

Президент США Дональд Трамп повідомив про точний час виписки з Національного військово-медичному центру імені Волтера Ріда після лікування від COVID-19.

Джерело: Трамп у Twitter; лікар Білого дому Шон Конлі, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Трампа: "Я залишу чудовий Медичний центр імені Волтера Ріда о 6:30 (01:30 6 жовтня за Києвом – ред.). Почуваю себе насправді чудово!

Не бійтеся COVID. Не дозвольте, щоб він домінував у вашому житті. Ми розробили, за адміністрації Трампа, декілька насправді чудових ліків та отримали знання. Я почуваю себе краще, ніж 20 років тому".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!