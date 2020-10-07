Рятувальники приборкали основні осередки лісових пожеж на Луганщині

Станом на 18:30 6 жовтня рятувальники ліквідували 9 осередків вогню із 10, ще один осередок локалізували.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га. Залучено важку інженерну техніку ЗСУ та пожежний потяг".

Фото: ДСНС

Деталі: За час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб. Кількість загиблих не змінилась – 11 жертв. Окрім цього, постраждали 19 людей, зокрема 3 співробітників ДСНС.

Наразі уточнюється інформація про знищення та пошкодження житлових будинків.

До боротьби із вогнем залучили 1 тисячу 600 осіб та 295 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Зазначається, що найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. Там до зони ураження потрапило 32 населених пунктів.

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