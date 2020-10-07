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У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан

Середа, 7 жовтня 2020, 11:04
У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан

Стан п’ятого президента України Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, погіршився через загустілу кров. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз.

Джерело: Марина Порошенко в інтерв’ю Яніні Соколовій

Пряма мова: "Щодо Петра Олексійовича…його стан гірший (ніж у доньки Євгенії - ред). У нього двостороннє запалення легень. Він знаходиться у лікарні. У нього зараз погіршився стан крові. Вона дуже густа. Навіть лікарі не можуть взяти і зробити аналіз, щоби промоніторити як він почувається і перевірити як протікає хвороба".

Деталі: За словами Порошенко, донька Євгенія, яка також захворіла на COVID-19, набагато легше долає хворобу за батька.

Дружина колишнього президента уточнила, що спалахи підвищеної температури у доньки легко збиваються жарознижуючими засобами.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Раніше УП писала, що через хворобу експрезидент зовсім не їсть солодкого, але часом любить перекусити пиріжками з м'ясом.

Що було раніше: 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.

3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.

Марина Порошенко раніше повідомляла, що отримала повторний негативний тест на COVID-19.

Вона зазначила, що поки її чоловік лікується, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради. 

Передісторія:

  • Того ж дня стало відомо про хворобу глави партії "Голос" Кіри Рудик та нардепа "Слуги народу" Жана Беленюка.
  • Через спалах захворювання серед нардепів Верховна Рада вирішила піти на карантин. У жовтні парламентарі зустрінуться лише раз - 20 жовтня.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.

Знати більше: "Вина, кава, спорт та сигарети. Стиль життя Порошенка, Тимошенко і Зеленського"

Українська правда

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Теми: ПорошенкоCovid-2019коронавірус
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