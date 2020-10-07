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Лерос показав другу частину записів розмов "Тищенка і Комарницького"

Середа, 7 жовтня 2020, 11:04
Лерос показав другу частину записів розмов Тищенка і Комарницького
Фото з Facebook Лероса

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

Джерело: відеоблог Лероса на Youtube

Деталі: За словами Лероса, це друга частина записів, які вела СБУ, і зроблені вони у лазні, де був Комарницький під час обшуків у нього. 

Зокрема один зі співрозмовників (за словами Лероса, це Комарницький) обговорює з ніито Тищенком те, як можна покарати Лероса – "відкрутити вухо", чи "організувати, що приймуть на хабарі", "обійняти десь у ресторані, щоб він червоний став", "пристебнути наручниками і пробігти десятку", "облити зеленкою" чи лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф у 17 тисяч гривень, який він готовий заплатити.

Також ці ж голоси надалі уже з третьою особою (за словами Лероса, це журналіст "Вєстєй") обговорюють те, що Комарницький має дати інтерв’ю щодо обшуків, які пройшли у нього, і що нібито "чесні поліцейські" розповіли, що йому, що під час цих слідчих дій мали підкинути зброю і наркотики.

Нібито Комарницький і Тищенко кажуть, що треба також написати про конфлікт з одного боку мера Києва Віталія Кличка і з іншого – "Столара, Вавриша, Богдана, братів Горових" і ще "туди засунути групами Лероса і Дубінського", а також "партнера Олександра Ткаченка по 1+1 Олександра Третьякова".

У кінці розмови нібито Комарницький також цікавиться, чи "не можна зарядити акуратно" журналіста Дениса Бігуса.  

UPD: 7 жовтня також адвокати компанії "Міллер" подали в інтересах Лероса до Офісу генерального прокурора заяву про ймовірне вчинення народним депутатом Миколою Тищенком та Денисом Комарницьким кримінальних правопорушень у вигляді зловживання службовим становищем, а також можливого готування до вчинення хуліганства із застосуванням предмета спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Що було раніше: 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Тищенко назвав записи, оприлюднені нардепом Гео Леросом, щодо його контактів із "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким погано зробленим фейком і "муральщиною".

Передісторія: 

  • 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.
  • Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.
  • Серед документів – "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький – соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.

   

Українська правда

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Теми: Гео Лерос Слуга народу
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