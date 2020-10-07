Після повернення Трампа Білий дім перетворився на розсадник коронавірусу – CNN
Після повернення президента США Дональда Трампа, який 3 дні провів у медцентрі через COVID-19, Білий дім перетворився на розсадник вірусного зараження.
Джерело: CNN, AFP news agency
Пряма мова: "Замість гучного вулика передвиборної активності Західне крило (Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет Трампа - ред.) стало розсадником вірусного зараження.
Принаймні, 11 помічників або союзників президента або заразилися вірусом, або, як у випадку його дочки Іванки, працюють з дому".
Деталі: Відзначається, що у Білому домі запанувала "аура недовіри", після позитивних тестів на COVID-19 серед багатьох співробітників Білого дому. Багато хто вважає, що постраждали через необережність. Звинувачення адресовані здебільшого голові адміністрації Білого дому.
Також повідомляється, що після повернення у Білий дім Трамп піднявся сходами Південного портика, зірвав маску і засунув її в кишеню - хоча він інфікований коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поблизу.
У Білому домі, де він виступав без маски, і без того скорочений штат співробітників скоротили ще більше після того, як президент і перша леді США захворіли на коронавірус.
На першому поверсі резиденції президента США для керівників, поряд з медичним кабінетом Білого дому, облаштували тимчасові офіси.
Робочий простір Трампа також скорегували в надії, обмежити його пересування по Західному крилу, але 7 жовтня стало відомо, що на наступний день після виписки з лікарні він був в Овальному кабінеті.
Скільки саме працівників адміністрації Трампа захворіли на COVID-19 у Білому домі не повідомляють.
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
- Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.