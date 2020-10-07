Після повернення Трампа Білий дім перетворився на розсадник коронавірусу – CNN

Після повернення президента США Дональда Трампа, який 3 дні провів у медцентрі через COVID-19, Білий дім перетворився на розсадник вірусного зараження.

Джерело: CNN, AFP news agency

Пряма мова: "Замість гучного вулика передвиборної активності Західне крило (Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет Трампа - ред.) стало розсадником вірусного зараження.

Принаймні, 11 помічників або союзників президента або заразилися вірусом, або, як у випадку його дочки Іванки, працюють з дому".

Деталі: Відзначається, що у Білому домі запанувала "аура недовіри", після позитивних тестів на COVID-19 серед багатьох співробітників Білого дому. Багато хто вважає, що постраждали через необережність. Звинувачення адресовані здебільшого голові адміністрації Білого дому.

Також повідомляється, що після повернення у Білий дім Трамп піднявся сходами Південного портика, зірвав маску і засунув її в кишеню - хоча він інфікований коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поблизу.

У Білому домі, де він виступав без маски, і без того скорочений штат співробітників скоротили ще більше після того, як президент і перша леді США захворіли на коронавірус.

На першому поверсі резиденції президента США для керівників, поряд з медичним кабінетом Білого дому, облаштували тимчасові офіси.

Робочий простір Трампа також скорегували в надії, обмежити його пересування по Західному крилу, але 7 жовтня стало відомо, що на наступний день після виписки з лікарні він був в Овальному кабінеті.

Скільки саме працівників адміністрації Трампа захворіли на COVID-19 у Білому домі не повідомляють.

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