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До основного складу збірної України запросили голкіпера луганської "Зорі"

Четвер, 8 жовтня 2020, 02:32

Тренерський штаб національної команди України надіслав виклик голкіперу луганської "Зорі" Микиті Шевченку. 

Джерело: прес-секретар національної збірної України Олександр Гливинський, повідомляє Українська асоціація футболу

Деталі: 27-річний Шевченко приєднається до збірної в Києві 8 жовтня. Цього дня до України має повернутись команда Андрія Шевченко, яка напередодні з рахунком 1:7 програла товариський матч з діючими чемпіонами світу - командою Франції.

Прес-секретар національної збірної зазначає, що раніше три воротарі збірної — Андрій Пятов, Андрій Лунін та Юрій Паньків — почергово отримали позитивні результати тестів на наявність COVID-19.

Довідка: У грі з Францією українська команда не змогла розраховувати на 14-ть гравців (80% основного складу), які вибули з гри через травми та COVID-19.

Нагадаємо: Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував товариський матч з командою Франції.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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