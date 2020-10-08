Президент США Дональд Трамп, який 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на COVID-19, повернувся в Білий дім, де записав відеозвернення щодо хвороби.

Джерело: Трамп

Пряма мова: "Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19 - ред). Це було замаскованим благословенням".

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Що передувало: 7 жовтня лікар Білого дому Шон Конлі повідомив, що президент вже не має симптомів захворювання, а в його крові виявлені антитіла до коронавірусу.

Передісторія: