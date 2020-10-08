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Трамп: діагноз COVID-19 був для мене замаскованим благословенням від Бога

Четвер, 8 жовтня 2020, 06:36
Трамп: діагноз COVID-19 був для мене замаскованим благословенням від Бога

Президент США Дональд Трамп, який 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на COVID-19, повернувся в Білий дім, де записав відеозвернення щодо хвороби.

Джерело: Трамп

Пряма мова: "Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19 - ред). Це було замаскованим благословенням".

Що передувало: 7 жовтня лікар Білого дому Шон Конлі повідомив, що президент вже не має симптомів захворювання, а в його крові виявлені антитіла до коронавірусу.

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він сняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення. 

Теми: СШАТрампкоронавірус
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