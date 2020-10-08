Степанов шукатиме "баланс" між локдауном і порушенням правил

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що буде шукати з фахівцями нову форму контролю за поширенням COVID-19, адже люди не дотримуються епідемічних правил — і кількість виявлених за добу хворих уже перевищила 5 тисяч, а кількість хворих у стаціонарах — перевищила 20 тисяч.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу

Пряма мова Степанова: "Медична система не витримає, якщо ми не почнемо всі без винятку дотримуватися правил.

Я прекрасно розумію, що ми не можемо зараз піти тим шляхом, по якому вже пішли деякі європейські країни, тим шляхом, по якому пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів у зв'язку зі збільшенням кількості хворих...

Я буду зараз радитися з фахівцями, в який спосіб нам не зупинити економіку..., але знайти баланс, який ми будемо виконувати. Така своєрідна домовленість між усіма, щоб усім могла бути надана медична допомога. Цей баланс — з одного боку, це робота економіки, робота країни, а з іншого боку — виконання правил.

Який би план не був зроблений, є базові речі, які є необхідними: це користування маскою, дотримання дистанції, мінімальна кількість контактів і користування антисептиками. Це — базові речі. Це відсутність будь-яких масових заходів, де можлива відповідна передача. Це дотримання тих правил, які встановлені в нашій країні. Це коли в ресторані не 20 людей сидить за одним столом, поруч один з одним, а 4 людини — так, як це встановлено. Це коли правил дотримуються у магазині, на транспорті.

Усі ці правила були розроблені для того, щоб зменшити кількість людей, які захворіли, шоб розривати ланцюг передачі хвороби".

Деталі: Міністр говорив дуже емоційно. Він наголосив, що "світ не вигадав іншого способу зупинки хвороби, ніж дотримання правил", але в Україні "політики набирають очки за рахунок ковіду".

Він знову дорікнув харківській владі за концерт 3 жовтня, адже у Харківській області 7 жовтня виявили 576 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них у Харкові - 425 випадків.

Степанов сказав, що розуміє, людей, яких не торкнувся COVID і які хочуть працювати, щоб заробляти гроші. Однак пояснив, що лікарі вже виснажені, бо півроку рятують хворих у недосконалих умовах.

Пряма мова Степанова: "У медичної системи є певна межа... У наших лікарнях сьогодні на ранок перебуває вже більше 20 тисяч хворих - тобто більше 20 тисяч ліжок уже зайняті хворими (на COVID-19). Кожного дня ця кількість збільшується

У нас сьогодні черговий антирекорд - ми переступили цю відмітку у 5 тисяч: за минулу добу захворіли 5 397 осіб. (...)

Було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а ще є кількість людей, які госпіталізовані з непідтвердженим діагнозом, але потребують медичної допомоги саме в умовах стаціонару.

У нас зафіксовано 93 летальних випадки. Так, у нас одужало 2 263 пацієнти".

До речі: Заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що нині запроваджувати жорсткий карантин не треба, але в разі повної заповненості хворими на COVID-19 всіх ліжко-місць, які підготовані для госпіталізації таких хворих у лікарнях, Україна вимушена буде знову ввести жорсткий карантин.

Нагадаємо: Запроваджений у березні тотальний карантин ("локдаун" із зупинкою громадського транспорту) у травні пом'якшили, а потім замінили на адаптивний карантин (у різних регіонах можуть бути різні обмеження). В рамках адаптивного карантину Україну ділять на зони (в епідемічно небезпечні можуть потрапити окремі міста та райони областей). Найжорсткіші карантинні обмеження зараз запроваджуються в "червоних" зонах.

На початку тижня, 5 жовтня, Степанов казав, що з середини липня кількість госпіталізованих із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу в Україні зросла майже у 5 разів — до 16 745 осіб, а добовий приріст хворих уже цього тижня може сягнути 5 тисяч.

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