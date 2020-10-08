Єрмак хоче переформатувати фракцію "Слуга народу"

В Офісі президента задумали переформатувати групи у фракції "Слуга народу", проте Андрію Єрмаку може не вдатися взяти контроль над ними.

Джерело: стаття "Української правди" під заголовком "Монобільшість на двох. Для чого Коломойський шантажує Зеленського"

Деталі: На початку Банкова поділила фракцію на 15 груп, у які депутатів потрапляли жеребкуванням, однак після звільнення Андрія Богдана з Офісу президента ця система почала збоїти. При Андрії Єрмаку комунікації з фракцією практично немає, кажуть депутати.

Президент Володимир Зеленський влітку зустрічався з кількома групами, але зараз депутати президента не бачать взагалі, розповідають у "Слузі народу".

В Офісі президента задумали велике переформатування всередині фракції "Слуги народу".

Зараз у керівника фракції - 14 заступників, але їх може стати більше.

За даними УП, останніми тижнями зі складу фракційних груп почали виключати по 3-4 людей без попередження. Із відповідних чатів видаляють тих, у кого низький відсоток голосувань за важливі для керівництва Офісу президента рішення.

У той же час одразу кілька джерел у "Слузі" розповідають, що у фракції можуть з’явитися ще декілька груп. УП відомо щонайменше про чотири нові групи, які можуть очолити депутати Олександр Скічко, Олександр Трухін, Юлія Гришина та Артем Дубнов. Усі вони підтримують теплі відносини із президентом та керівником його Офісу.

Ймовірно, що виключених з інших груп депутатів можуть розподілити саме у ці нові.

За словами співрозмовників УП, "Єрмак давно хоче взяти частину фракції під себе", але в нього не виходить. Фракція не в захваті від ініціативи перефоматування груп.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував у партійному чаті провести незалежні праймеріз і переобрати всіх керівників груп. Мовляв, "якщо треба змінити керівництво фракції – нехай цим займуться самі депутати".

Така ідея до душі депутата, але не подобається на Банковій.

Наприклад, за такого розвитку подій кум голови ОП Микола Тищенко ризикує втратити свою групу. Як розповідають депутати, зараз його "підлеглі" шукають собі інші групи.