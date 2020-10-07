Лерос: У "Слузі народу" назріває скандал через "плівки Тищенка"
Народний депутат Гео Лерос, який 7 жовтня оприлюднив частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, запевняє, що у фракції назріває скандал.
Джерело: Лерос у Facebook
Пряма мова Лероса: "Поки Зеленський з Єрмаком в романтичній подорожі, у фракції назріває скандал".
Деталі: Лерос оприлюднив скріншоти фракційного чату.
Зокрема, у ньому нардеп монобільшості Богдан Яременко погрожує вийти з партії: "Якщо партія не реагуватиме на "плівки Тищенка", я публічно вийду з неї. Бути підпорядкованим по партійній лінії рекетиру, який обговорює плани дискредитації правоохоронних органів та організацію замахів на колег – нижче моєї гідності".
Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал.Опубліковано Geo Leros Середа, 7 жовтня 2020 р.
Що було раніше: 7 жовтня Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса.
Тищенко заявив, що звернувся до СБУ, щоб вони надали держохорону Леросу.
Передісторія:
- 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.
- Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.
- Серед документів – "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький – соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.
- 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.
- Тищенко назвав записи, оприлюднені нардепом Гео Леросом, щодо його контактів із "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким погано зробленим фейком і "муральщиною".