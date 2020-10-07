Лерос: У "Слузі народу" назріває скандал через "плівки Тищенка"

Народний депутат Гео Лерос, який 7 жовтня оприлюднив частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, запевняє, що у фракції назріває скандал.

Джерело: Лерос у Facebook

Пряма мова Лероса: "Поки Зеленський з Єрмаком в романтичній подорожі, у фракції назріває скандал".

Деталі: Лерос оприлюднив скріншоти фракційного чату.

Зокрема, у ньому нардеп монобільшості Богдан Яременко погрожує вийти з партії: "Якщо партія не реагуватиме на "плівки Тищенка", я публічно вийду з неї. Бути підпорядкованим по партійній лінії рекетиру, який обговорює плани дискредитації правоохоронних органів та організацію замахів на колег – нижче моєї гідності".

Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал. Опубліковано Geo Leros Середа, 7 жовтня 2020 р.

Що було раніше: 7 жовтня Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса.

Тищенко заявив, що звернувся до СБУ, щоб вони надали держохорону Леросу.

Передісторія: