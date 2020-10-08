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У суддів КС зі справи про захист багатств чиновників знайшли проблеми в деклараціях

Четвер, 8 жовтня 2020, 17:38

У трьох суддів Конституційного суду, які слухають справу про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців, знайшли негаразди в деклараціях.

Джерело: Національне агентство із запобігання корупції

Деталі: Як повідомляє НАЗК, 8 жовтня КС почав розгляд справи про неконституційність окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України та ряду інших законів за поданням 47 народних депутатів.

Депутати вимагають визнати неконституційними статті, якими встановлено відповідальність посадовців за незаконне збагачення, декларування недостовірної інформації, а також вимоги щодо конфіскації незаконно набутого майна посадовців.

Крім того, депутати вимагають визнати неконституційним відкритий цілодобовий доступ до Реєстру декларацій.

Крім того, пропонується скасувати обов’язок посадовців зазначати в деклараціях: інформацію про членів сім’ї та їхні статки, дані про нерухомість декларанта і фінансові зобов’язання посадовців.

До того ж депутати просять визнати неконституційним проведення НАЗК моніторингу способу життя публічних службовців та забезпечення доступу НАЗК до державних реєстрів.

У НАЗК вважають, що ці умови фактично зроблять неможливими ефективну перевірку декларацій та конфіскацію незаконно набутого майна.

Однак представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив клопотання про відвід 4 суддів у цій справі. За його даними, троє суддів очевидно мають особистий інтерес, який може входити в конфлікт із їхнім обов’язком діяти неупереджено. А голова КС Олександр Тупицький покриває конфлікт інтересів у підлеглих.

Так, перевірка НАЗК декларації судді Ірини Завгородньої виявила недостовірні відомості в розмірі 615,3 тисяч гривень. За цим фактом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Також НАЗК встановило, що суддя-доповідач Ігор Сліденко несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Такі дії свідчать про ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Інший суддя Конституційного суду — Володимир Мойсик — також не повідомив про суттєві зміни майнового стану, як цього вимагає закон.

Щодо трьох перших суддів — Ірини Завгородньої, Ігоря Сліденка та Володимира Мойсика — Конституційний суд відмовився задовільнити такі клопотання.

Що стосується голови суду Тупицького, то оскільки він був відсутній на засіданні, суд відмовився прийняти рішення про його відвід і переніс розгляд.

Передісторія: Конституційний суд не дає Нацагенству з питань запобігання корупції перевірити можливий конфлікт інтересів у рішеннях, що стосуються закону про Національне антикорупційне бюро.

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Українська правда
Теми: судкорупціяКонституціяКС


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