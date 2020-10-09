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Нагірний Карабах: президент Азербайджану дав Вірменії "останній шанс"

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 17:43
Нагірний Карабах: президент Азербайджану дав Вірменії останній шанс

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час звернення до нації сказав, що дає "останній шанс" Єревану повернутися до формату переговорів і вивести війська з Нагірного Карабаху.

Джерело: Алієв під час звернення до нації, якого цитує азербайджанське видання "Дзеркало"

Деталі: За його словами, Азербайджан будь-якими способами поверне "свої землі", але хоче зробити це мирним шляхом і дає Вірменії "останній шанс".

Алієв заявив, що про переговори Азербайджану і Вірменії "не може йти мови", якщо представник Єревану в ході зустрічі в Москві назве Нагорний Карабах територією Вірменії.

При цьому він очікує, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств Вірменії, Азербайджану та Росії внесе ясність у багато питань.

Нагадаємо: 9 жовтня в Москві проходять переговори міністрів закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії. Сторони обговорюють ситуацію в Нагірному Карабасі.

Раніше повідомлялося про те, що сторони готові відправити своїх представників на консультації до Москви.

5 жовтня Алієв повідомляв, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний КарабахАлієвАзербайджанВірменія
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