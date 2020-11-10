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Формування РФ провокували українських захисників у районі Водяного — ООС

Вівторок, 10 листопада 2020, 06:12
Формування РФ провокували українських захисників у районі Водяного — ООС

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 9 листопада двічі порушили "перемир'я".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.

Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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