Формування РФ провокували українських захисників у районі Водяного — ООС
Вівторок, 10 листопада 2020, 07:12
Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 9 листопада двічі порушили "перемир'я".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.
Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.
Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".
Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.