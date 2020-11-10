Формирование РФ провоцировали украинских защитников в районе Водяного — ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 ноября дважды нарушили "перемирие".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей.

Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикуза противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельно, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.