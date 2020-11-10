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Підбирається до 11 тисяч: 9 листопада в Україні виявили 10 842 хворих на COVID

Вівторок, 10 листопада 2020, 08:15

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували рекордні 10 842 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 252 особи, помер 191 хворий, визнали одужання 5 514 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані моніторингу РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Із усіх 10,8 тисячі нововиявлених хворих 410 – діти, 445 – медпрацівники.

Найбільша кількість летальних випадків зафіксована у: Донецькій (25), Київській (24) областях, місті Київ (22), Полтавській (12), Волинській і Сумській (по 11) областях. 

 

Минулої доби зробили 68 962 тестування, з них методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996. ПЛР-тестувань із березня проведено вже 3 691 258

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 479 197 осіб, з них одужали 214 657 осіб, померли 8 756 хворих.

Зараз коронавірус, за даними МОЗ, мають 255 784 жителів України.

Нагадаємо: Попередній антирекорд кількості хворих, виявлених за добу, Україна мала 6 листопада – 10 746, а антирекорд летальних випадків був 5 листопада – 201.

9 листопада у світі за добу діагностували 482 тисячі хворих на COVID-19. Україна за кількістю нових випадків опустилася з 10-го на 13-те місце, а за загальною кількістю виявлених за час пандемії випадків залишилася на 20-му місці.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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