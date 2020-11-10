Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

9 листопада в Україні виявили 10 179 хворих на COVID: у МОЗ уточнили

Вівторок, 10 листопада 2020, 07:15
9 листопада в Україні виявили 10 179 хворих на COVID: у МОЗ уточнили

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 252 особи, помер 191 хворий, визнали одужання 5 514 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook й на брифінгу, дані моніторингу РНБО

Пряма мова Степанова: "За минулу добу в нас підтверджених випадків 10 179. Я не помилився. На жаль, зранку виникла технічна помилка нашого виконавця: він поставив цифру підозрілих випадків 10 842, але реальна цифра підтверджених - 10 179. Спеціально чітко розповів, щоб ніхто не шукав ніякої зради, її не існує".

 

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Із усіх 10,2 тисячі нововиявлених хворих 410 – діти, 445 – медпрацівники.

Найбільша кількість летальних випадків зафіксована у: Донецькій (25), Київській (24) областях, місті Київ (22), Полтавській (12), Волинській і Сумській (по 11) областях. 

Минулої доби зробили 68 962 тестування, з них методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996. ПЛР-тестувань із березня проведено вже 3 691 258

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 479 197 осіб, з них одужали 214 657 осіб, померли 8 756 хворих.

Зараз коронавірус, за даними МОЗ, мають 255 784 жителів України.

Нагадаємо: Попередній антирекорд кількості хворих, виявлених за добу, Україна мала 6 листопада – 10 746, а антирекорд летальних випадків був 5 листопада – 201.

9 листопада у світі за добу діагностували 482 тисячі хворих на COVID-19. Україна за кількістю нових випадків опустилася з 10-го на 13-те місце, а за загальною кількістю виявлених за час пандемії випадків залишилася на 20-му місці.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: